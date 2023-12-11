2023-12-11T04:02:00+03:00
2023-12-11T04:05:11+03:00
2023-12-11T04:02:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231211/842520666.html
Британия и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке Украины на море
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море, которая будет заниматься предоставлением Киеву военных кораблей, сообщило... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , впк, экономика, новости, великобритания, норвегия, коалиция, украина
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/03/833430329.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/03/833430329.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/03/833430328.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/03/833430328.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/03/833430316.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83343/03/833430316.jpg
https://1prime.ru/global/20231204/842453620.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море, которая будет заниматься предоставлением Киеву военных кораблей, сообщило британское министерство обороны.
"Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.