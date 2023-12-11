МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал в эфире белорусского телеканала СТВ о дискуссиях по поводу трибунала для украинского режима. Азаров назвал условие падения киевского режима

"Чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений и какую ответственность за это понесут (Владимир) Зеленский, (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак, (министр обороны Украины Алексей) Резников и далее по списку… Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура, — это второй вопрос. Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном — это тоже абсолютный факт", — сказал он.

Мирошник также подчеркнул, что процесс решения вопроса о том, каким образом будет проводиться трибунал над всеми причастными к разрушению Украины, "достаточно активно, быстро развивается".

Ранее Мирошник заявлял РИА Новости, что считает необходимым трибунал для правящей верхушки Украины, принявшей в 2014 году решение о начале операции в Донбассе, в том числе и для украинского экс-президента Петра Порошенко.