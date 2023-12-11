МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины не могут противостоять армии России из-за превосходства ее вооружения, — такое мнение в беседе с украинским каналом НТА высказал полковник СБУ Роман Костенко. В ВСУ назвали территории, которые предполагается сдать российским войскам

В частности, он заявил: "Много факторов могут повлиять на ход войны, но первый — это, конечно, оружие. <…> Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемет, партизанский набор, как говорится, или это будет что-то серьезное, где мы сможем конкурировать с Российской Федерацией. Потому что сейчас мы не можем. У них качество вооружения. По стратегическому вооружению мы даже рядом не стоим".

По оценке полковника, Российская Федерация превосходит Украину как по качеству, так и по количеству авиации, дальнобойных ракет и артиллерии.

Вместе с тем Костенко посетовал, что государства Запада отвернулись от Украины, хотя всего года назад они активно убеждали Киев, что он сражается за демократию.

Все чаще зарубежная пресса пишет, что Соединенные Штаты и Евросоюз демонстрируют усталость от конфликта на Украине, а поддержка Зеленского ослабевает. Как сообщил канал NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с Киевом возможные последствия переговоров с Российской Федерацией, включая компромиссы, на которые Украине придется пойти для достижения договоренности.