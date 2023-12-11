МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Вопреки санкциям западные товары продолжают поступать в Россию, сетует немецкий журнал Merkur. Более того, издание утверждает, что в Россию с Запада поступают вооружение и боеприпасы. Противник помощи Киеву конгрессмен Гетц выступил с инициативой по Украине

Сообщается, что основные торговые маршруты с Запада в Россию лежат через Турцию и бывшие республики СССР. Не брезгуют этими путями и немецкие производители, о чем, как подчеркивает издание, красноречиво говорит "взрывной рост" экспортных показателей.



Так, вывоз немецких автомобилей и автозапчастей в Киргизию, по данным Merkur, вырос на 5500%, в Казахстан — на 720%, в Армению — на 450%, в Грузию — на 340%.

При этом авторы публикации утверждают, что, используя указанные маршруты, в обход антироссийских санкций действуют многие страны Евросоюза, в частности, Польша и Литва. В качестве аргумента приводится тот факт, что с начала СВО общий объем ежемесячных экспортных поставок из восьми крупнейших государств Запада в Киргизию вырос с 16 до 204 миллионов долларов.



Вместе с тем издание отмечает, что Германия больше других стран Европы способствовала расширению стратегического партнерства Евросоюза с Российской Федерацией. Теперь же предприятия Германии подрывают санкционный режим, возмущаются эксперты.

Более того, эксперты сообщают, что сегодня в Россию попадает не только гражданская продукция, но и немецкое оружие, а также различная техника, применяемая в производстве и ремонте вооружения.

По данным Merkur, с начала СВО в Россию было поставлено восемь миллионов боеприпасов западного производства, в том числе и ФРГ. Однако после публикации этой информации, сообщает издание, в Берлине заявили, что не видят оснований для принятия каких-либо мер.