МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз требует много времени и выполнения всех установленных условий, заявила беседе с Parisien глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Песков отреагировал на слова фон дер Ляйен о майдане

Она сообщила, что "на саммите в четверг и пятницу будет обсуждаться старт переговоров о вступлении (Украины в Евросоюз — прим. ред.), а не само вступление, которое так или иначе требует много времени".

Вместе с тем глава Еврокомиссии подчеркнула, что для вступления Украины в Евросоюз, ей требуется выполнить все необходимые условия членства.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на страны в Евросоюз. В июне главы государств и правительств Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение.

В рекомендациях по предоставлению Украине статуса кандидата в Евросоюз Еврокомиссия установила семь условий. Наиболее комплексное из них касается судебной власти. Украинским властям надлежит реформировать Конституционный суд, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а кроме того, продолжить борьбу с коррупцией.