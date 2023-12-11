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Фон дер Ляйен объяснила, почему Украина не вступает в Евросоюз
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Вступление Украины в Евросоюз требует много времени и выполнения всех установленных условий, заявила беседе с Parisien глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что... ПРАЙМ, 11.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Вступление Украины в Евросоюз требует много времени и выполнения всех установленных условий, заявила беседе с Parisien глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она сообщила, что "на саммите в четверг и пятницу будет обсуждаться старт переговоров о вступлении (Украины в Евросоюз — прим. ред.), а не само вступление, которое так или иначе требует много времени".
Вместе с тем глава Еврокомиссии подчеркнула, что для вступления Украины в Евросоюз, ей требуется выполнить все необходимые условия членства.
В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на страны в Евросоюз. В июне главы государств и правительств Европейского союза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в объединение.
В рекомендациях по предоставлению Украине статуса кандидата в Евросоюз Еврокомиссия установила семь условий. Наиболее комплексное из них касается судебной власти. Украинским властям надлежит реформировать Конституционный суд, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а кроме того, продолжить борьбу с коррупцией.