МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Используемая украинскими властями стратегия оптимизма заставила западную аудиторию задаться вопросом, зачем вкладывать деньги своих налогоплательщиков, если Киев всегда находится "на грани победы", заявила в интервью газете Financial Times советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь. Фон дер Ляйен объяснила, почему Украина не вступает в Евросоюз

По ее словам, данная стратегия ранее сработала, но сейчас создает впечатление, что "ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел".

Золотарь отметила, что идущие вразрез с официальной позицией и описывающие ситуацию "не так хорошо" публикации в СМИ рассматривают как ложные, но властям следовало продемонстрировать "сбалансированный реализм".

"Чтобы общество не строило воздушные замки и сняло розовые очки,… необходимо перестать бояться говорить правду", — пояснила она.

Издание сообщает, что другие советники по связям с общественностью полагают, что стратегия оптимизма закрывает от украинцев и западного общественного мнения актуальную ситуацию и подрывает доверие.

Ссылаясь на источник Financial Times указала, что примером является описание длившихся несколько месяцев боев в городе Артемовск (украинское название Бахмут), когда сообщения скрывали "невероятный уровень истощения, страдания тысяч семей, огромное количество ежедневных смертей, напряжение и сомнения".

Директор украинского института массовой информации Оксана Романюк, заявила газете, что, несмотря на существующую в стране цензуру, информация по ситуации на фронте доходит до украинского общества через соцсети, а также передаются из уст в уста.

"Если не будет негативной информации, это убьет доверие по отношению к правительству", — заключила Романюк.