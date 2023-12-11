МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В 2023 году Федеральная служба безопасности России (ФСБ) уничтожила агентурную сеть украинских спецслужб в Крыму, созданную под контролем западных кураторов, следует из заявления Центра общественных связей ведомства. ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали

"Пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова", — сказано в заявлении.

По данным ведомства, жертвами диверсий должны были стать глава региона Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

Кроме того, в течение 2023 года ФСБ удалось предотвратить 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся спецслужбами Украины, найдено 15 подготовленных ими тайников, изъяты 37 самодельных бомб и более 200 килограммов взрывчатки.

Также десять человек уже осуждены за подготовку диверсий и терактов. В настоящее время ведется более 30 уголовных дел террористической направленности, а обвиняемым грозит до 25 лет лишения свободы, заключили в ведомстве.