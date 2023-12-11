ФСБ разгромила в Крыму сеть агентов Украины, готовивших резонансные теракты
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В 2023 году Федеральная служба безопасности России (ФСБ) уничтожила агентурную сеть украинских спецслужб в Крыму, созданную под контролем западных кураторов, следует из заявления Центра общественных связей ведомства.
"Пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова", — сказано в заявлении.
По данным ведомства, жертвами диверсий должны были стать глава региона Сергей Аксенов, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, а также пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.
Кроме того, в течение 2023 года ФСБ удалось предотвратить 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся спецслужбами Украины, найдено 15 подготовленных ими тайников, изъяты 37 самодельных бомб и более 200 килограммов взрывчатки.
Также десять человек уже осуждены за подготовку диверсий и терактов. В настоящее время ведется более 30 уголовных дел террористической направленности, а обвиняемым грозит до 25 лет лишения свободы, заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/society/20231211/842522672.html