МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Запад считает, что Владимир Зеленский зашел слишком далеко в создании образа сторонника войны до победного конца, потребность его замены может возникнуть уже в скором времени, сообщает пресс-служба СВР. Фон дер Ляйен объяснила, почему Украина не вступает в Евросоюз

"На Западе считают, что глава Украины слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца", — сказано в сообщении со ссылкой на заявление директора СВР Сергея Нарышкина.

Отмечается, что при необходимости Зеленский не сможет стать стороной переговоров с Россией в интересах временного "замораживания" конфликта "и спасения русофобского киевского режима".

По данным СВР, с учетом развития ситуации на поле боя потребность замены Зеленского может появиться уже в скором времени.

"По оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на украинском ТВД (театре военных действий — ред.) потребность в этом может возникнуть уже в скором времени", — говорится в сообщении.

Высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского, сообщает пресс-служба СВР. Союзники Орбана обсудят в США прекращение финансирования Украины

"Директор СВР России С.Е. Нарышкин заявил, что в Службу внешней разведки поступают достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины В. Зеленского", — сказано в сообщении, при этом отмечается, что среди причин замены называют его "бесконечное хамство" и утрату способности маневрировать в конфликте с РФ.

"Среди причин называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников", — сказано в сообщении.

Согласно данным СВР, среди возможных преемников Зеленского рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко.

"Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре этого года встречи министров иностранных дел стран ЕС отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ В. Залужный или руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины К. Буданов, а также глава офиса президента Украины А. Ермак, бывший советник офиса президента Украины А. Арестович, мэр Киева В. Кличко", — говорится в сообщении.