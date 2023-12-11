МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В Евросоюзе предполагают прекращение огня между Москвой и Киевом тогда, когда Вооруженные силы Украины окончательно утратят наступательный потенциал, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Потребность замены Зеленского возникнет в скором времени, сообщили в СВР

По данным ведомства, европейские чиновники все чаще отмечают возможность замены президента Украины Владимира Зеленского и рассматривают несколько кандидатов на его место, таких как Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Андрей Ермак, Алексей Арестович и Виталий Кличко.

"Они предполагают, что каждый из них может сыграть роль "украинского Пилсудского" и создать "санитарный кордон" между Россией и Европой на десятилетия", — передает пресс-служба слова директора СВР Сергея Нарышкина.