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https://1prime.ru/society/20231211/842523052.html
СВР раскрыла, когда Запад ожидает прекращение огня между Москвой и Киевом
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В Евросоюзе предполагают прекращение огня между Москвой и Киевом тогда, когда Вооруженные силы Украины окончательно утратят наступательный потенциал, заявили в пресс-бюро Службы... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. В Евросоюзе предполагают прекращение огня между Москвой и Киевом тогда, когда Вооруженные силы Украины окончательно утратят наступательный потенциал, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
По данным ведомства, европейские чиновники все чаще отмечают возможность замены президента Украины Владимира Зеленского и рассматривают несколько кандидатов на его место, таких как Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Андрей Ермак, Алексей Арестович и Виталий Кличко.
"Они предполагают, что каждый из них может сыграть роль "украинского Пилсудского" и создать "санитарный кордон" между Россией и Европой на десятилетия", — передает пресс-служба слова директора СВР Сергея Нарышкина.