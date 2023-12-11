МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Российская сторона фактически завершает работу по эвакуации граждан, надеется закончить на днях массовую эвакуацию из сектора Газа, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Блинкен призвал Израиль больше делать для защиты мирных жителей Газы

"Продолжаем работу, фактически мы завершаем работу, по эвакуации. На рассмотрении всех сторон заинтересованных находятся несколько десятков граждан России и родственников. Надеемся буквально вот на днях массовую эвакуацию из сектора Газа завершить", — отметил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Тем не менее, по данным диппредставительства, в секторе Газа до сих пор остаются несколько россиян в условиях возобновившихся боевых действий. Москва прикладывает все усилия по поиску российских граждан.

Посол отметил, что российская сторона готова оказать помощь в эвакуации не только россиян, но и граждан других стран.

Палестинское движение ХАМАС ранее заявляло, что в секторе Газа находятся около 200 — 250 пленных. Как сообщало 1 ноября агентство Bloomberg, ХАМАС составило список людей, которые могут покинуть Газу.

Уйти разрешили сотрудникам Международного комитета Красного Креста, а также гражданам Австрии, Индонезии, Австралии и Иордании.

Перемирие, заключенное между Израилем и ХАМАС, истекло в пятницу, 1 декабря, в семь часов утра по местному времени (восемь утра по московскому). ЦАХАЛ позднее сообщал, что палестинское движение нарушило перемирие, и возобновил удары по сектору Газа.

Ранее ХАМАС и Израиль заключили временное перемирие для гуманитарных поставок в анклав. Стороны также договорились обменять пленных: израильских и палестинских женщин и детей до 19 лет. ХАМАС позднее заявлял, что готов освободить израильских мужчин.