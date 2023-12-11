Посол: Москва завершает работу по массовой эвакуации граждан из сектора Газа
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Российская сторона фактически завершает работу по эвакуации граждан, надеется закончить на днях массовую эвакуацию из сектора Газа, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Продолжаем работу, фактически мы завершаем работу, по эвакуации. На рассмотрении всех сторон заинтересованных находятся несколько десятков граждан России и родственников. Надеемся буквально вот на днях массовую эвакуацию из сектора Газа завершить", — отметил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Тем не менее, по данным диппредставительства, в секторе Газа до сих пор остаются несколько россиян в условиях возобновившихся боевых действий. Москва прикладывает все усилия по поиску российских граждан.
Посол отметил, что российская сторона готова оказать помощь в эвакуации не только россиян, но и граждан других стран.
Палестинское движение ХАМАС ранее заявляло, что в секторе Газа находятся около 200 — 250 пленных. Как сообщало 1 ноября агентство Bloomberg, ХАМАС составило список людей, которые могут покинуть Газу.
Уйти разрешили сотрудникам Международного комитета Красного Креста, а также гражданам Австрии, Индонезии, Австралии и Иордании.
Перемирие, заключенное между Израилем и ХАМАС, истекло в пятницу, 1 декабря, в семь часов утра по местному времени (восемь утра по московскому). ЦАХАЛ позднее сообщал, что палестинское движение нарушило перемирие, и возобновил удары по сектору Газа.
Ранее ХАМАС и Израиль заключили временное перемирие для гуманитарных поставок в анклав. Стороны также договорились обменять пленных: израильских и палестинских женщин и детей до 19 лет. ХАМАС позднее заявлял, что готов освободить израильских мужчин.
https://1prime.ru/society/20231211/842523594.html