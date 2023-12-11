БРЮССЕЛЬ, 11 дек — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление из-за вето США при голосовании в Совбезе ООН по предложенной ОАЭ ближневосточной резолюции. Блинкен призвал Израиль больше делать для защиты мирных жителей Газы

Ранее США наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. Британия на голосовании воздержалась. Остальные 13 членов Совбеза голосовали за. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.

"Вы знаете, что многие страны ЕС выступили коспонсорами предложения ОАЭ. К несчастью, США наложили вето на это предложение", — сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран ЕС.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.