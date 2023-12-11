МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Денис Гончаренко оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав его "петухом", следует из Telegram-канала украинского политика. Орбан призвал Евросоюз не начинать переговоры о вступлении Украины

Оскорбительное заявление поступило в адрес венгерского премьера в связи с его намерением обсудить с европейскими союзниками приостановку помощи Украине.

Британская газета Guardian передавала, что сторонники Орбана в понедельник начнут закрытую двухдневную встречу в Вашингтоне, где они обсудят прекращение финансирования Киева со стороны США.

Ранее венгерский лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях инаугурации президента Аргентины. По словам пресс-секретаря Орбана, премьер сообщил Зеленскому, что страны Евросоюза постоянно обсуждают вопрос членства Украины в союзе.

Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в Евросоюз на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что членство Украины в Евросоюзе возможно будет обсуждаться через пять-десять лет.

Венгрия на данный момент блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны Евросоюза на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите Евросоюза 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к организации.