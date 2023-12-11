МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Расположенный на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" будет открыт, сообщил в соцсети X офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при Минобороны страны. Блинкен объяснил, почему США против прекращения огня в секторе Газа

Соответствующую информацию ранее передавал телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Мы расширили наши возможности по проведению проверок помощи, доставляемой в Газу. "Керем Шалом" будет открыт, поэтому число проверок увеличится вдвое", — подтвердил COGAT.

Там добавили, что гуманитарная помощь продолжает ждать у въезда в город Рафах, призвав ООН "действовать лучше".

В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.