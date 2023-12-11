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В Израиле подтвердили открытие еще одного КПП на границе Газы с Египтом
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Расположенный на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" будет открыт, сообщил в соцсети X офис координатора действий правительства... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , новости, израиль, сектор газа, палестино-израильский конфликт, кпп "керем-шалом"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Расположенный на стыке границ Египта, Израиля и сектора Газа контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" будет открыт, сообщил в соцсети X офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при Минобороны страны.
Соответствующую информацию ранее передавал телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"Мы расширили наши возможности по проведению проверок помощи, доставляемой в Газу. "Керем Шалом" будет открыт, поэтому число проверок увеличится вдвое", — подтвердил COGAT.
Там добавили, что гуманитарная помощь продолжает ждать у въезда в город Рафах, призвав ООН "действовать лучше".
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.