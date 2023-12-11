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2023
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В Госдуме предложили признать блогерство официальной профессией
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Государственная Дума готова выработать законодательные решения для урегулирования блогосферы, заявил вице-спикер Петр Толстой. Толстой отметил необходимость присвоения... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , новости, россия, госдума, блогеры
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума готова выработать законодательные решения для урегулирования блогосферы, заявил вице-спикер Петр Толстой.
Толстой отметил необходимость присвоения деятельности блогеров особый код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). "Важно, что вся эта деятельность получит свой ОКВЭД, важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо", — заметил парламентарий.
Толстой добавил, что у каждого блогера есть свои интересы и что законодателям необходимо работать с ними для разработки соответствующих мер.
Яна Лантратова, первый заместитель руководителя фракции СРЗП, сообщила, что на встрече с представителями Ассоциации блогеров России обсуждался вопрос о включении блогерства в систему ОКВЭД. Она отметила, что это будет означать официальное признание блогерства как профессии.