КИШИНЕВ, 11 дек — ПРАЙМ. Молдавская ассоциация "Сила фермеров" потребовала разъяснений от властей республики по поводу дизтоплива, которое им обещали в помощь от Румынии. Молдавия рассмотрит возможность транзита газа для ПМР через Украину

В ассоциации напомнили, что в ноябре 2022 года президент Молдавии Майя Санду обратилась к Румынии за гуманитарной помощью для сельхозпроизводителей. Официально молдавский кабмин подал запрос спустя три месяца. После протеста фермеров в июне 2023 года минсельхоз принял идею распределения румынского дизельного топлива среди сельхозпроизводителей. Позднее началась разработка регламента распределения, и до 30 сентября более 1500 аграриев подали заявки для получения помощи.

"Затем 13 ноября агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве составило список фермеров, имеющих право на получение помощи… С тех пор прошел почти месяц, а с раздачей дизтоплива никаких подвижек не наблюдается… Ассоциация "Сила фермеров" просит правительство дать разъяснения относительно румынского дизеля", — говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети.

Ранее фермеры организовали ряд акций с призывом к властям ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Также протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период.

Санду ранее заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.