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В регионах РФ, где действует военное положение, пройдут выборы президента
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ЦИК России постановил, что в регионах, где было введено военное положение, будут проводиться выборы президента Российской Федерации, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. В... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , новости, россия, выборы, цик
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. ЦИК России постановил, что в регионах, где было введено военное положение, будут проводиться выборы президента Российской Федерации, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
В рамках заседания комиссии зампред ЦИК России Николай Булаев отметил, что представители Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, а также главы четырех новых регионов представили свое письменное соглашение, что проведение выборов на территориях, где введено военное положение, возможно.
"Мы должны немедленно информировать президента РФ И Совет федерации о принятом решении. Прошу подготовить проекты писем и направить президенту и в Совет", — отметил Булаев.
Выборы президента Российской Федерации назначены на 17 марта 2024 года.