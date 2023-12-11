МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. ЦИК России постановил, что в регионах, где было введено военное положение, будут проводиться выборы президента Российской Федерации, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Володин прокомментировал заявление Путина о выдвижении на новый срок

В рамках заседания комиссии зампред ЦИК России Николай Булаев отметил, что представители Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, а также главы четырех новых регионов представили свое письменное соглашение, что проведение выборов на территориях, где введено военное положение, возможно.

"Мы должны немедленно информировать президента РФ И Совет федерации о принятом решении. Прошу подготовить проекты писем и направить президенту и в Совет", — отметил Булаев.

Выборы президента Российской Федерации назначены на 17 марта 2024 года.