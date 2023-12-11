МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Разговор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи на инаугурации нового президента Аргентины выглядел крайне экспрессивно, заявил член совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский в эфире радио Sputnik. Депутат Верховной Рады оскорбил Орбана

На видеозаписи разговора видно, что венгерский лидер говорил энергично, в то время как Зеленский просто кивал головой, не проявляя активности, отметил эксперт.

"Похоже, самая экспрессивная встреча была между Зеленским и Орбаном. Сразу вспоминается фраза из романа "Двенадцать стульев" о том, как "почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой". Только в роли не очень почтительного был Орбан, а Зеленский слушал внимательно, пытался кивать головой. Орбан очень внушительно и четко что-то ему объяснял, и выражение лица Зеленского было далеко от радужных тонов", — заметил Вышинский.

Эксперт подчеркнул, что на саммите Евросоюза, запланированного на 14-15 декабря, предполагалось начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

"Двенадцать стульев" — советская эксцентрическая комедия режиссера Леонида Гайдая, снятая по одноименному роману соавторов Ильи Ильфа и Евгения Петрова в двух частях.