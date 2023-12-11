2023-12-11T17:01:37+03:00
2023-12-11T17:01:37+03:00
2023-12-11T17:01:37+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231211/842531371.html
Украина в 2023 году не вошла в мировые тренды поиска Google
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Украина не попала в топ-10 наиболее популярных новостных поисковых запросов Google за 2023 год, первое место удерживает тема палестино-израильского конфликта, следует из данных... ПРАЙМ, 11.12.2023
общество , технологии, новости, украина, запросы google, сектор газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Украина не попала в топ-10 наиболее популярных новостных поисковых запросов Google за 2023 год, первое место удерживает тема палестино-израильского конфликта, следует из данных сервиса Google Trends.
В десятку самых запрашиваемых новостей также вошли новости о крушении батискафа "Титан" рядом с местом гибели "Титаника", землетрясении в Турции, трех ураганах в США и Канаде, стрельбе в американских штатах Мэн и Теннесси, индийской миссии "Чандраян-3", достигшей поверхности Луны, а также войне в Судане.
В 2022 году конфликт на Украине был главной темой в поиске.
Западные СМИ в последнее время все чаще пишут о том, что Украина на фоне палестино-израильского конфликта отошла на второй план, а Киев теряет внимание журналистов и поддержку союзников.