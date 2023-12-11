МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Украина не попала в топ-10 наиболее популярных новостных поисковых запросов Google за 2023 год, первое место удерживает тема палестино-израильского конфликта, следует из данных сервиса Google Trends. Зеленский превратил Украину в зону отчуждения, заявил Медведчук

В десятку самых запрашиваемых новостей также вошли новости о крушении батискафа "Титан" рядом с местом гибели "Титаника", землетрясении в Турции, трех ураганах в США и Канаде, стрельбе в американских штатах Мэн и Теннесси, индийской миссии "Чандраян-3", достигшей поверхности Луны, а также войне в Судане.

В 2022 году конфликт на Украине был главной темой в поиске.

Западные СМИ в последнее время все чаще пишут о том, что Украина на фоне палестино-израильского конфликта отошла на второй план, а Киев теряет внимание журналистов и поддержку союзников.