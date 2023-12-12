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В Конгрессе в среду проголосуют по резолюции об импичменте Байдену
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Палата представителей США в среду намерена провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента... ПРАЙМ, 12.12.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Палата представителей США в среду намерена провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Конгрессе.
Начатые ранее республиканцами в палате расследования касаются обвинений Байдена в причастности к зарубежным бизнес инициативам его сына Хантера Байдена, подозрения об этом касаются периода, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Белый дом подобные обвинения решительно отвергает.
Как проинформировал собеседник агентства, представители демократического меньшинства активно пытаются блокировать процесс принятия данной резолюции.