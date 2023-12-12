МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Палата представителей США в среду намерена провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Конгрессе. В США анонсировали решение конгресса по импичменту Байдену

Начатые ранее республиканцами в палате расследования касаются обвинений Байдена в причастности к зарубежным бизнес инициативам его сына Хантера Байдена, подозрения об этом касаются периода, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Белый дом подобные обвинения решительно отвергает.

Как проинформировал собеседник агентства, представители демократического меньшинства активно пытаются блокировать процесс принятия данной резолюции.