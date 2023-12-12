МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. На греческом сайте pentapostagma 5 декабря вышло сообщение о планах администрации Джо Байдена перевезти семью президента Украины Владимира Зеленского в США, возможно, в Веро-Бич, штат Флорида. Затем агент Секретной службы Соединенных Штатов на условиях анонимности поделился с американским порталом The DC Weekly деталями переезда украинского лидера. Китайское издание Sohu собрало и проанализировало информацию о предполагаемом побеге украинского лидера. В Европе определили, когда и где Зеленского вынудят начать переговоры

По словам агента Секретной службы, которые приводит Sohu, Белый дом потребовал обеспечить безопасность семьи украинского лидера, которая, как ожидается, прибудет во Флориду весной 2024 года. При этом издание отмечает, что в следующем году заканчивается президентский срок Зеленского, и его дальнейшее пребывание в Киеве представляется небезопасным.

В этой связи авторы публикации указывают на "внутренние противоречия", которые сегодня "раздирают" Украину на фоне неудач на фронте. В частности, издание напоминает, что экс-президент страны Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко публично обвинили Зеленского в диктаторстве. Например, Кличко заявил, что Зеленский —тиран, который душит Украину.

Далеки от идеальных и отношения Зеленского с военными — конфликт между главой страны и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным уже давно стал достоянием мировой общественности, пишет Sohu. По данным украинских СМИ, главком даже жаловался министру обороны США Ллойду Остину на то, что офис президента Украины оказывает на него давление.

В то же время авторы статьи обращают внимание, что недавно публикованные результаты опроса социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что Залужный пользуется более высоким доверием у украинцев, чем Зеленский — 82% против 72% соответственно.

Из этого авторы делают закономерный вывод, что "дни Зеленского на посту главы государства сочтены". По их мнению, после выборов в 2024 году Зеленский "станет мишенью не только для России, но и для украинской оппозиции". А Петр Порошенко, говорится в статье, может вернуться на пост президента Украины и инициировать переговоры с Россией.

"И даже если Белый дом поможет Зеленскому сбежать в США, Байден и остальные политики вряд ли будут относиться к нему серьезно, ведь, в конце концов, для них он к тому времени станет совершенно бесполезен!" — заключают авторы публикации.