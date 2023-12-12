МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США "позором". "Готовит переезд". В Китае изучили данные о подготовке побега Зеленского

Вэнс возмутился: "Это совершенно позорно. Нам предстоит пройти <…> очень недостойный процесс, когда Зеленский приедет и потребует, чтобы Вы, американский налогоплательщик, отдали ему еще 61 миллиард долларов".

При этом сенатор охарактеризовал визит украинского президента как "нелепость", задуманная для давления на республиканцев, чтобы они "выписали Украине еще один карт-бланш", забыв о проблемах на границе с Мексикой.

"Я не пойду на это, — заявил сенатор. — Я не думаю, что республиканцам вообще следует идти на это".

По его мнению, если бы Зеленский "был умным", то сам бы "оказал давление" на Джо Байдена, чтобы тот сел стол переговоров по вопросу южной границы.

По словам Вэнса, поведение Зеленского "опровергает ложь" о том, что он — "просто достойная восхищения фигура, защищающая свою страну".

"Итак, он приезжает в Соединенные Штаты с лекцией и требованием денег американских налогоплательщиков. Да, кстати, при этом он бросает в тюрьму священников и других деятелей. Я считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я здесь видел в течение года", — заявил сенатор.

Во вторник украинский лидер Владимир Зеленский посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США. Между тем конгресс так и не одобрил запрос администрации Байдена о новой помощи Украине и, как считают эксперты, не рассмотрит его до Нового года.