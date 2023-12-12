МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Совокупный долг россиян за электроэнергию достиг 320,5 миллиарда рублей по результатам трех кварталов 2023 года, сообщило издание "Известия" со ссылкой на письмо Минэнерго в правительство России. "Плохие" долги россиян по ипотеке обновили рекорд

Сообщается. что речь идет не только о задолженностях отдельных россиян, но и муниципальных учреждений, таких как школы, детсады и другие.

В материале отметил, что из упомянутой суммы 216,3 миллиарда рублей приходится на просроченные платежи, оставшиеся средства — это не погашенные вовремя долги, по которым срок действия оплаты еще не прошел.

Сообщается, что на потребителей сферы ЖКХ приходится наибольшая задолженность — она составляет 140,7 миллиарда рублей.

"Увеличение долга потребителей за электроэнергию — часть общей тенденции нарастания дебиторской задолженности в экономике. Этому способствует отставание увеличения доходов населения и прибыли юрлиц от индексации тарифов на электроэнергию", — сообщил собеседник издания экономист Андрей Бархота.

По мнению эксперта, увеличение задолженностей за электроэнергию требует разработки эффективных методов для их погашения. Он уточнил, что необходимо создать некую карту возможных альтернатив для потребителя.