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В России отметили опасный характер коррупции для граждан
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Борьба с коррупцией в России является жизненно необходимым для общества вопросом, так как она уже приобрела опасный для граждан характер, заявил председатель Конституционного суда... ПРАЙМ, 12.12.2023
общество , новости, россия, коррупция, конституционный суд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Борьба с коррупцией в России является жизненно необходимым для общества вопросом, так как она уже приобрела опасный для граждан характер, заявил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин.
"По-прежнему актуальной и весьма болезненной для общества остается проблема коррупции, которая уже приобрела опасный для жизни людей характер. Несмотря на осознание и властью, и обществом масштабов и значения данной проблемы, в этой области использованы далеко не все имеющиеся резервы", — говорится в выступлении Зорькина, опубликованном на сайте Конституционного суда в день 30-летия со дня принятия Основного закона страны.
Зорькин также отметил, что коррупция с латыни переводится как порча, разрушение и разложение. Он уточнил, что в данном случае имеется в виду разложение институтов власти и, как следствие, разрушение общественных отношений.