МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Борьба с коррупцией в России является жизненно необходимым для общества вопросом, так как она уже приобрела опасный для граждан характер, заявил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин. Россия вышла из Страсбургской конвенции об ответственности за коррупцию

"По-прежнему актуальной и весьма болезненной для общества остается проблема коррупции, которая уже приобрела опасный для жизни людей характер. Несмотря на осознание и властью, и обществом масштабов и значения данной проблемы, в этой области использованы далеко не все имеющиеся резервы", — говорится в выступлении Зорькина, опубликованном на сайте Конституционного суда в день 30-летия со дня принятия Основного закона страны.

Зорькин также отметил, что коррупция с латыни переводится как порча, разрушение и разложение. Он уточнил, что в данном случае имеется в виду разложение институтов власти и, как следствие, разрушение общественных отношений.