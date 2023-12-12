МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Мошенники стали обманывать россиян под предлогом обновления пятитысячной купюры: злоумышленники либо обзванивают потенциальных жертв и предлагают установить приложение якобы для проверки банкноты, либо вовсе обходят людей под видом социальных работников, сообщил Банк России. Путин обязал банки проверять переводы на мошенничество

"Банк России выявил новую схему обмана, которую в последние месяцы начали использовать злоумышленники. Они стали спекулировать на обновлении банкноты номиналом 5000 рублей", — говорится в сообщении.

По информации регулятора, аферисты пользуются несколькими уловками. В первом случае они звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр по 5000 рублей. Для этого злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение — "Банкноты Банка России".

"Однако они дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Таким образом они похищают у человека деньги со всех счетов", — поясняет ЦБ.

Регулятор напоминает, что настоящее приложение "Банкноты Банка России" содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот, но не определяет их подлинность.

Второй вариант – когда аферисты под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на новые. "А на самом деле лжесотрудники подсовывают доверчивым людям фальшивые купюры. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди. Есть даже случаи квартирных краж, совершенных под предлогом "обмена денег", — предупреждают в ЦБ.

Банк России напоминает, что обновленные банкноты — 100 и 5000 рублей — поступают в оборот постепенно. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые — и те и другие будут параллельно находиться в обращении.