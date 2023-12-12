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2023
https://1prime.ru/society/20231212/842539160.html
Зюганов призвал задать Путину вопрос о тупике капитализма
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Сколько Россия находится в тупике капитализма, неизвестно, как долго будет "топтаться", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политику задали вопрос, что бы он хотел спросить у... ПРАЙМ, 12.12.2023
общество , новости, госдума, россия, геннадий зюганов, капитализм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Сколько Россия находится в тупике капитализма, неизвестно, как долго будет "топтаться", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Политику задали вопрос, что бы он хотел спросить у президента России Владимира Путина в ходе прямой линии.
"Вопрос мы задали, вот я вас прошу передать, у нас было всероссийское открытое партсобрание "С Лениным — в будущее", мы задали вопрос: два года назад Путин сказал — мы зашли в тупик, капитализм зашел в тупик <…> сколько мы будем топтаться в этом тупике", — сказал Зюганов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что объединенные прямая линия и большая пресс-конференция главы государства пройдут 14 декабря.