МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Сколько Россия находится в тупике капитализма, неизвестно, как долго будет "топтаться", заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Путин расширил полномочия Торгово-промышленной палаты России

Политику задали вопрос, что бы он хотел спросить у президента России Владимира Путина в ходе прямой линии.

"Вопрос мы задали, вот я вас прошу передать, у нас было всероссийское открытое партсобрание "С Лениным — в будущее", мы задали вопрос: два года назад Путин сказал — мы зашли в тупик, капитализм зашел в тупик <…> сколько мы будем топтаться в этом тупике", — сказал Зюганов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что объединенные прямая линия и большая пресс-конференция главы государства пройдут 14 декабря.