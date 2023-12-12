МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации", в частности, законом предполагается давать участникам СВО и членам их семей право на приоритетное трудоустройство. Совфед принял закон о приоритетном трудоустройстве для участников СВО

Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Сообщается, что вышеупомянутый закон определяет правовые, экономические, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения, госконтроля за соблюдением законодательства о занятости населения.

Кроме того, законом определяется категория граждан России, которые сталкиваются с трудностями в поиске работы. Также отдельно выделяется категория "занятых граждан".

В документе уточняется, что для получения статуса безработного нужно согласовать индивидуальный план, предлагаемый сотрудниками службы занятости посредством сервиса "Работа в России". Оператором платформы станет Роструд.

Также законом вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в России, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Более того, предусмотрено создание межведомственной комиссии субъектов государства по противодействию нелегальной занятости.

В документе говорится, что размер максимальной величины пособия по безработице будет фиксированным. Указанный размер пособия для безработных граждан составит 12 792 рубля в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице — 5 000 рублей.

Также зафиксирован размер минимальной величины пособия, который составит 1500 рублей.