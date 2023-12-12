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Россияне привыкнут к названиям китайских авто, заявил эксперт
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Автолюбители в России быстро смогут адаптироваться к названиям китайских автомобилей, как ранее это произошло с марками немецких машин, считает директор по стратегическому... ПРАЙМ, 12.12.2023
общество , новости, россия, китайский автопром
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Автолюбители в России быстро смогут адаптироваться к названиям китайских автомобилей, как ранее это произошло с марками немецких машин, считает директор по стратегическому развитию Ultima Яндекс Go Мария Ревинская.
"Для нас сейчас это что-то новое и непонятное, но пройдет немного времени — и мы все адаптируемся и привыкнем", — заявила она в беседе с корреспондентом РИА Новости.
По ее словам, раньше такие марки автомобилей, как BMW и Mercedes, тоже "были чем-то диковинным и непонятным".
Собеседница агентства полагает, что свою роль сыграет и рост популярности китайских машин в России.
"Учитывая темпы интеграции китайского автопрома на нашем рынке, это позволит нам очень быстро привыкнуть к их названиям", — отметила Ревинская, уточнив, что и сама она, и другие сотрудницы сервиса за год работы с китайским автопромом уже привыкли к новым маркам и прекрасно в них разбираются.