МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Копенгаген отказался помочь Москве в расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова назвала очередной пакет помощи Украине преступной схемой

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

"Мы получили от Дании в декабре отказ генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры России о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток 1 и 2", — сказала Захарова.

Пресс-секретарь МИД отметила, что датские власти сослались на возможную угрозу национальной безопасности.

По ее словам, такое решение не удивило российскую сторону. Отказ "подтвердил курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта", подчеркнула дипломат.

Россия продолжит добиваться прозрачного расследования, подытожила Захарова.

Ранее Россия пыталась продвинуть проект о проведении "беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем", но, по словам официального представителя российского МИД, представители западных стран оказались не готовы к работе под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции".