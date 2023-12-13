МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. США продолжат поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность, но без дополнительной помощи средства стремительно заканчиваются, заявил американский президент Джо Байден по итогам встречи с Владимиром Зеленским. Захарова назвала очередной пакет помощи Украине преступной схемой

"Продолжим поставлять Украине критическое оружие и оборудование так долго, как это возможно… Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу", — сообщил он журналистам в Белом доме.

Байден отметил, что в рамках одобренного во вторник нового пакета помощи США направят Украине боеприпасы для ПВО и артиллерии, и пообещал Зеленскому, что ни он, ни американский народ не отвернутся от Украины.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".