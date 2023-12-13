МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Илон Маск согласился с мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса, который спрогнозировал, что в случае отказа Киева от переговоров Украина потеряет новые территории. Об этом сообщает РИА Новости. Песков оценил влияние поддержки Украины Западом на СВО

В своей публикации в соцсети Х Сакс отметил, что Украина "навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья". А если киевские власти в скором времени не заключат "мирное соглашение", то страна потеряет еще и Харьков, Одессу, "остальную часть Херсонщины и многое другое". При этом Сакс заявил, что "показные патриоты", котоые считают, что помогают Украине, на самом деле "просто расчленяют ее".

Маск отреагировал на эту публикацию лаконично: "По моему мнению, ваша оценка точна".

Российское руководство неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако на Украине был введен законодательный запрет на их проведение. При этом на Западе постоянно призывают Москву к переговорам, игнорируя отказы Киева от диалога.

Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода конфликта в мирное русло на сегодняшний день не существует. Между тем абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации.