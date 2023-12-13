МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. По расчетам Немецкого экономического института, 17% совместного бюджета Евросоюза уйдет непосредственно на Украину, если та вступит в объединение. Как сообщает издание The European Conservative, по нынешнему семилетнему бюджету ЕС, указанные 17% составят 190 миллиардов евро. Венгрия снимет вето на помощь ЕС Киеву при некоторых условиях, пишет СМИ

Издание указывает, что около 70-90 миллиардов евро поступят из фонда общей сельскохозяйственной политики, а еще 50-70 миллиардов — из так называемого фонда сплочения на поддержку слабой экономики Украины. Таким образом, практически все остальные страны-члены Евросоюза станут чистыми донорами, а Украина будет основным выгодополучателем в ЕС, пишет European Conservative.

Вместе с тем издание передает слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что на саммите лидеров Евросоюза, который пройдет 14-15 декабря, Будапешт намерен блокировать любые попытки начать переговоры о принятии Украины в ЕС или выделить новый транш на поддержку Киева. При этом дипломаты отмечают, что поиски компромисса по этому вопросу на встрече послов ЕС в воскресенье успехом не увенчались — Венгрия не меняет позицию, а любое решение должно быть единогласным, говорится в публикации.



Издание напоминает, что Венгрия отказалась снабжать Украину оружием и последовательно критиковала антироссийские санкции, призывая к началу мирных переговоров. В то же время венгерское правительство четко дало понять, что будет возражать против вступление Украины в ЕС или НАТО до тех пор, пока в этой стране не начнут соблюдать права этнического венгерского меньшинства. При этом премьер Орбан утверждает, что Украина настолько погрязла в коррупции, что просто и не готова ко вступлению в Евросоюз.