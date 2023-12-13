2023-12-13T13:10:39+03:00
2023-12-13T13:10:39+03:00
2023-12-13T13:10:39+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231213/842550307.html
ГД приняла закон об отмене льготных виз для ряда категорий граждан стран ЕС
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран Евросоюза, следует из... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , экономика, новости, россия, евросоюз, визы
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/99/840169903.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/99/840169903.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/99/840169902.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/99/840169902.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/98/840169890.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84016/98/840169890.jpg
https://1prime.ru/finance/20231207/842492742.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран Евросоюза, следует из проекта федерального закона.
Ранее правительство внесло законопроект в Госдуму. Согласно соглашению между Россией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам России и Евросоюза от 25 мая 2006 года предполагается, что члены официальных делегаций, а также члены национальных и региональных правительства и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Инициативой предлагается для данных категорий эту норму отменить.
Новый законопроект предлагает отменить эту льготу. Цель закона — синхронизировать визовые сборы за российские визы с нормами, установленными Европейским сообществом и некоторыми европейскими странами, которые приостановили действие соглашений об упрощении визового режима с Россией.
По данным законопроекта, со всех граждан Европейского Союза будет взиматься визовый сбор, установленный Правительством России. Это приведет к увеличению стоимости российских виз на 50-300 долларов и увеличению доходов от их выдачи в 2,8 раза.