МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об отмене льготного получения виз для ряда категорий граждан некоторых стран Евросоюза, следует из проекта федерального закона. Госдума повысит привлекательность "русских офшоров"

Ранее правительство внесло законопроект в Госдуму. Согласно соглашению между Россией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам России и Евросоюза от 25 мая 2006 года предполагается, что члены официальных делегаций, а также члены национальных и региональных правительства и парламентов освобождаются от уплаты визовых сборов. Инициативой предлагается для данных категорий эту норму отменить.

Новый законопроект предлагает отменить эту льготу. Цель закона — синхронизировать визовые сборы за российские визы с нормами, установленными Европейским сообществом и некоторыми европейскими странами, которые приостановили действие соглашений об упрощении визового режима с Россией.

По данным законопроекта, со всех граждан Европейского Союза будет взиматься визовый сбор, установленный Правительством России. Это приведет к увеличению стоимости российских виз на 50-300 долларов и увеличению доходов от их выдачи в 2,8 раза.