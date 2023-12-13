МИНСК, 13 дек — ПРАЙМ. Запад готов объединяться с кем угодно в своем стремлении ликвидировать Москву, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Запад ищет нового "тряпичного президента", заявили в Госдуме

В среду, 13 декабря, в Доме Москвы в Минске состоялось открытие выставки "Обыкновенный нацизм", посвященной трагедии мирного населения Донбасса и преступлениям украинских неонацистов.

"Обыкновенный нацизм" — это суровый диагноз тем странам и лидерам, для которых стали преступной обыденностью заигрывание с радикальным национализмом, переписывание истории и возведение предателей и убийц в ранг героев. Ужасы нацистской оккупации, холокоста и концлагерей оказались пустым звуком для нынешнего поколения лидеров коллективного Запада. В стремлении уничтожить Россию, расколоть триединый народ — русских, белорусов и украинцев — Евросоюз и НАТО оказались готовы на союз с кем угодно и под любыми знаменами, лишь бы против России", — сказал Грызлов.

Дипломат отметил, что Запад долгое время воспитывал национализм и антироссийское отношение на Украине, поэтому неудивительно, что "после "евромайдана" в 2014 году Запад всецело поддержал нелегитимный режим новых украинских нацистов".

По словам Грызлова, Вашингтон и Брюссель в настоящее время продолжают "вкладываться в свое детище деньгами, оружием и политическим ресурсом".

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.