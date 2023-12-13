Песков заявил, что США поняли, что Украина их обманула насчет победы на фронте
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, и это неизбежный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят деньги, поддерживая Украину, уже сейчас в США появляются оговорки в том плане, что они будут делать это в рамках возможного.
"В первую очередь Вашингтон, и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного. И действительно в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что, собственно, они тратят такие деньги?" — приводят цитату Пескова "Известия".
Пресс-секретарь также отметил, что военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы.
Киев прекрасно видит свои потери на поле боя и отсутствие потенциала, указал Песков.
"Все-таки у США достаточно мощная разведка и военная разведка, поэтому они прекрасно видят, что происходит на поле боя, какие потери в живой силе и технике несут вооруженные силы Украины. И насколько у них отсутствует потенциал для какого-либо продвижения", — подытожил он
https://1prime.ru/society/20231213/842556473.html