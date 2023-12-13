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2023
https://1prime.ru/society/20231213/842556637.html
Песков оценил, как Россия справилась с санкционным давлением
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Ни одна страна в отличие от России не справлялась с таким санкционным ударом, который был нанесен против Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наше... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , новости, дмитрий песков, россия, антироссийские санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ни одна страна в отличие от России не справлялась с таким санкционным ударом, который был нанесен против Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наше государство действительно амбициозно. И оно не только справилось с этим давлением, справилось с ударом беспрецедентных санкций. Здесь нужно напомнить, что ни одно государство мира за свою историю не справлялось с таким санкционным ударом, как тот, который был нанесен нам", — сказал он в интервью каналу "Россия 24".
Он подчеркнул, что Россия не только выстояла, но и умудрилась с этого года перейти в траекторию роста.
Гибридная война против России продолжается, но Москва обрела иммунитет, и он будет работать, указал пресс-секретарь.
Песков отметил, что обстановка в конфликте на Украине меняется в неблагоприятную сторону для киевского режима. Он полагает, что украинские власти знают делать.