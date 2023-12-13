МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ни одна страна в отличие от России не справлялась с таким санкционным ударом, который был нанесен против Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков высказался о нынешней поддержке Киева со стороны США

"Наше государство действительно амбициозно. И оно не только справилось с этим давлением, справилось с ударом беспрецедентных санкций. Здесь нужно напомнить, что ни одно государство мира за свою историю не справлялось с таким санкционным ударом, как тот, который был нанесен нам", — сказал он в интервью каналу "Россия 24".

Он подчеркнул, что Россия не только выстояла, но и умудрилась с этого года перейти в траекторию роста.

Гибридная война против России продолжается, но Москва обрела иммунитет, и он будет работать, указал пресс-секретарь.

Песков отметил, что обстановка в конфликте на Украине меняется в неблагоприятную сторону для киевского режима. Он полагает, что украинские власти знают делать.