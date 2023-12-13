МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Москва заинтересована в продолжении развития отношений с Каиром после президентских выборов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков оценил, как Россия справилась с санкционным давлением

"Мы заинтересованы в продолжении наших отношений с Египтом", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что у действующих глав России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси дружественные, взаимовыгодные и партнерские отношения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что ЕАЭС ускоряет переговоры о свободной торговле с Египтом.