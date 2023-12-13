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https://1prime.ru/society/20231213/842556706.html
Песков: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом
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Москва заинтересована в продолжении развития отношений с Каиром после президентских выборов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы заинтересованы в... ПРАЙМ, 13.12.2023
общество , новости, россия, египет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Москва заинтересована в продолжении развития отношений с Каиром после президентских выборов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы заинтересованы в продолжении наших отношений с Египтом", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24", добавив, что у действующих глав России и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси дружественные, взаимовыгодные и партнерские отношения.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что ЕАЭС ускоряет переговоры о свободной торговле с Египтом.