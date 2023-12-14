ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. Джо Байден является самым коррумпированным президентом США в истории, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Сын Байдена опроверг причастность отца к своим деловым операциям

"Джо Байден — человек с низким уровнем интеллекта, он худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории США", — сказал он в ходе митинга сторонников в штате Айова.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что, согласно свидетельским показаниям и документам, членам семьи Байдена поступили миллионы долларов от иностранцев, а также, что Байден взаимодействовал с иностранными клиентами его семьи. Так он прокомментировал принятие палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдену.

Байден назвал действия оппонентов "атакой, основанной на лжи", а расследование — "безосновательным политическим трюком", на который теряют время законодатели.