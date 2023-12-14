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Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США
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Джо Байден является самым коррумпированным президентом США в истории, заявил экс-президент США Дональд Трамп. "Джо Байден — человек с низким уровнем интеллекта, он худший, самый... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , новости, сша, дональд трамп, выборы президента сша, джо байден
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 14 дек — ПРАЙМ. Джо Байден является самым коррумпированным президентом США в истории, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
"Джо Байден — человек с низким уровнем интеллекта, он худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории США", — сказал он в ходе митинга сторонников в штате Айова.
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что, согласно свидетельским показаниям и документам, членам семьи Байдена поступили миллионы долларов от иностранцев, а также, что Байден взаимодействовал с иностранными клиентами его семьи. Так он прокомментировал принятие палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдену.
Байден назвал действия оппонентов "атакой, основанной на лжи", а расследование — "безосновательным политическим трюком", на который теряют время законодатели.