МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В России уровень безработицы в России достиг 2,9 процента, а реальные зарплаты россиян увеличатся на восемь процентов, сообщил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии. Путин подписал новую редакцию закона о занятости

По словам президента, реальные зарплаты в Российской Федерации увеличатся примерно на восемь процентов за вычетом инфляции.

"Реальная зарплата вырастет на где-то около восьми процентов, это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная. Располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих — где-то под пять процентов", — сказал Путин, подводя итоги года.

Президент подчеркнул, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума.

Ранее Путин на форуме ВТБ "Россия зовет" заявлял, что зарплата в стране выросла на семь процентов, а реальные доходы поднялись на 4,4, процента.

Согласно данным ВНИИ труда, реальные доходы россиян в третьем квартале 2023 года выросли на 7,1 процента. Кроме того, уровень безработицы в соответствующий период составил 2,9 процента, обновив исторический минимум.