МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Виртуальный "двойник" президента России Владимира Путина является его первым двойником. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии. Путин дал совет, как провести новогодние праздники

Вопрос о двойниках президента задал студент СПбГУ, который сгенерировал при помощи ИИ свое изображение в образе Путина.

"Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я", — сказал Путин.

Глава государства добавил — что это был его первый двойник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл слова о "двойниках" Путина абсурдными информационными утками.