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2023
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Путин рассказал о своем двойнике
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Виртуальный "двойник" президента России Владимира Путина является его первым двойником. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии. Вопрос о двойниках президента задал... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , новости, владимир путин, двойник
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Виртуальный "двойник" президента России Владимира Путина является его первым двойником. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии.
Вопрос о двойниках президента задал студент СПбГУ, который сгенерировал при помощи ИИ свое изображение в образе Путина.
"Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я", — сказал Путин.
Глава государства добавил — что это был его первый двойник.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл слова о "двойниках" Путина абсурдными информационными утками.