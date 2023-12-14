Путин: в вопросах абортов необходимо действовать аккуратно
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. В вопросах абортов необходимо действовать аккуратно, однако государство заинтересовано в том, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, заявил президент России Владимир Путин.
Тема абортов в России стала очень горячей, многие призывают остановить "вакханалию" в этой сфере, сказала президенту ведущая программы "Итоги года".
"Государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась бы, если бы женщины принимали после того, как узнают о своей беременности, решение в пользу сохранения жизни ребенка", — отметил Путин. Он подчеркнул, что права женщин в этом вопросе ни в коем случае не должны быть ущемлены.
Путин заявил о необходимости и дальше работать над поддержкой семей с детьми и выделил несколько направлений: модернизация родильных отделений региональных поликлиник и больниц, развитие ипотечных программ и субсидий.
Президент отметил, что ему известна позиция РПЦ по этому вопросу, и добавил, что церковь всегда борется за жизнь каждого человека. Однако отвечая на вопрос о возможном запрете на проведение абортов, Путин привел в пример антиалкогольную компанию, запреты в которой привели к производству и злоупотреблению суррогатов, росту самогоноварения и числа жертв алкогольных отравлений.
Ранее в Государственную Думу внесен законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, которые имеют право проводить искусственное прерывание беременности.
https://1prime.ru/society/20231214/842570698.html