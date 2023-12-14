ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек — ПРАЙМ. Финское правительство планирует в четверг принять новые решения по работе пропускных пунктов на границе с Россией из-за продолжающегося неконтролируемого прибытия беженцев, заявила в парламенте исполняющая обязанности главы правительства, министр финансов Рикка Пурра. Еще один перевозчик возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией

Премьер Орпо сейчас находится с визитом в Брюсселе на саммите ЕС.

"Решения мы примем сегодня", — сообщила она, цитату приводит общественный вещатель Yle.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила, что вечером кабмин страны соберется, чтобы принять решение по ситуации на границе с Россией.

Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия беженцев через границу с РФ закрыло все автотранспортные пропускные пункты с 30 ноября по 13 декабря. С 14 декабря кабмин решил открыть два КПП — Ваалимаа и Ниирала.