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Хельсинки сегодня примут новые решения по ситуации на границе с Россией
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Финское правительство планирует в четверг принять новые решения по работе пропускных пунктов на границе с Россией из-за продолжающегося неконтролируемого прибытия беженцев,... ПРАЙМ, 14.12.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, финляндия, беженцы, ситуация на границе
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек — ПРАЙМ. Финское правительство планирует в четверг принять новые решения по работе пропускных пунктов на границе с Россией из-за продолжающегося неконтролируемого прибытия беженцев, заявила в парламенте исполняющая обязанности главы правительства, министр финансов Рикка Пурра.
Премьер Орпо сейчас находится с визитом в Брюсселе на саммите ЕС.
"Решения мы примем сегодня", — сообщила она, цитату приводит общественный вещатель Yle.
Глава МВД Финляндии Мари Рантанен подтвердила, что вечером кабмин страны соберется, чтобы принять решение по ситуации на границе с Россией.
Ранее правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия беженцев через границу с РФ закрыло все автотранспортные пропускные пункты с 30 ноября по 13 декабря. С 14 декабря кабмин решил открыть два КПП — Ваалимаа и Ниирала.