ВАРШАВА, 15 дек — ПРАЙМ. Власти Польши откажутся от версии о причастности России к крушению самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. Польша усилит контроль транспорта, следующего в сторону Украины

Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Межгосударственный авиационный комитет сообщал, что причиной катастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а также недостатки в подготовке пилотов.

Ранее польская комиссия, которая расследовала обстоятельства авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру по подозрению в покушении на жизнь президента и других пассажиров.

"Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы — честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича", — отметил министр.

Позднее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что подписал решение о ликвидации комиссии, раследовавшей авиакатастрофу. Его заместитель, Цезари Томчик, назвал рапорт комиссии Ежи Миллера, которая первой проводила расследование, "обязывающим от имени" Варшавы.

Согласно отчету группы Миллера, причиной крушения борта №1 стало снижение ниже нормы в условиях тумана.