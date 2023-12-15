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https://1prime.ru/society/20231215/842584233.html
Песков ответил на заявление Трампа о конфликте на Украине
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Конфликт на Украине — слишком сложная проблема для решения за один день, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC. "Он (Песков) поставил... ПРАЙМ, 15.12.2023
общество , новости, мир, дмитрий песков, дональд трамп, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Конфликт на Украине — слишком сложная проблема для решения за один день, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC.
"Он (Песков) поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит войну (на Украине) за один день, заявив, что "слишком сложно" решить это так легко", — говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной за сутки.
Президентские выборы в США, 60-е в истории страны, назначены на 5 ноября 2024 года. В гонке примут участие, в том числе, бывший президент Дональд Трамп и нынешний Джо Байден.