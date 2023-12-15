МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Конфликт на Украине — слишком сложная проблема для решения за один день, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC. Песков рассказал, с каким лидером США готов работать Путин

"Он (Песков) поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит войну (на Украине) за один день, заявив, что "слишком сложно" решить это так легко", — говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной за сутки.

Президентские выборы в США, 60-е в истории страны, назначены на 5 ноября 2024 года. В гонке примут участие, в том числе, бывший президент Дональд Трамп и нынешний Джо Байден.