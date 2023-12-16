МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российским регионам дополнительно направят из резервного фонда правительства РФ более 2,8 миллиарда рублей для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, говорится на сайте кабмина. Кража снега: кого и почему могут за это оштрафовать

"Еще более 2,8 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, случившихся в 2023 году", — сказано в сообщении.

Распоряжение о выделении этих средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Средства выделены из резервного фонда правительства и поступят в 13 субъектов. Это республики Алтай, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Свердловская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа", — сказано на сайте.

Отмечается, что в ходе тушения возгораний весной и летом 2023 года расходы указанных регионов превысили ранее выделенное финансирование на борьбу с лесными пожарами. Так, чтобы справиться с огнем, сократить риски для граждан и населенных пунктов, на некоторых территориях вводили режим ЧС, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику.

Ранее для компенсации затрат на тушение лесных пожаров из резервного фонда правительства 11 регионам уже было направлено более 2,5 миллиарда рублей.