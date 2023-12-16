Регионы получат более 2,8 млрд рублей для компенсации из-за лесных пожаров
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российским регионам дополнительно направят из резервного фонда правительства РФ более 2,8 миллиарда рублей для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, говорится на сайте кабмина.
"Еще более 2,8 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам для компенсации затрат на тушение лесных пожаров, случившихся в 2023 году", — сказано в сообщении.
Распоряжение о выделении этих средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Средства выделены из резервного фонда правительства и поступят в 13 субъектов. Это республики Алтай, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская, Свердловская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа", — сказано на сайте.
Отмечается, что в ходе тушения возгораний весной и летом 2023 года расходы указанных регионов превысили ранее выделенное финансирование на борьбу с лесными пожарами. Так, чтобы справиться с огнем, сократить риски для граждан и населенных пунктов, на некоторых территориях вводили режим ЧС, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику.
Ранее для компенсации затрат на тушение лесных пожаров из резервного фонда правительства 11 регионам уже было направлено более 2,5 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/society/20231216/842586482.html