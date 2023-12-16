МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок не от партии, а путем сбора подписей, сообщил агентству РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Песков рассказал, с каким лидером США готов работать Путин

"Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идет ни от какой партии — ни от "Единой России", ни от нашей партии. Он будет собирать подписи", — заявил он в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты РФ.

Позднее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак также сообщил, что Путин будет собирать подписи для самовыдвижения.

"Ну конечно, мы сегодня проводим большую инициативную группу именно для этого, после этого подаются документы в ЦИК и стартует такая важная электоральная процедура как сбор подписей", — ответил он журналистам на вопрос, будет ли Путин собирать подписи.

По словам Турчака, "Единая Россия" вместе с Народным фронтом примет участие в сборе подписей.

"Единая Россия" как партия президента окажет всю необходимую поддержку вместе с Народным фронтом и примет участие в сборе подписей. Безусловно, все наши региональные отделения, местные первички будут задействованы в агитационной кампании", — сказал он.

Ранее Путин объявил об участии в президентских выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Путин четыре раза избирался на пост президента РФ — в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.

После принятия поправок в Конституцию РФ он получил право баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование будет длиться три дня — с 15 по 17 марта.