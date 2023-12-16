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На границе Курской области сдались в плен шесть украинских пограничников
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Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. "Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской... ПРАЙМ, 16.12.2023
общество , новости, россия, сво, курская область, сдача в плен украинских пограничников
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.
"Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области", — написал он в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Вместе с тем на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, поставляют оружие и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.