МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Украина готовится к новому контрнаступлению, пишут СМИ

"Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области", — написал он в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Вместе с тем на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, поставляют оружие и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.