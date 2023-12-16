КАИР, 16 дек — ПРАЙМ. Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах ушел из жизни в субботу в возрасте 86 лет, он был стал старейшим в истории монархом на момент воцарения на престоле.

В субботу министр по делам канцелярии эмира Мухаммед Абдалла аль-Мубарак ас-Сабах сообщил в эфире государственного телевидения, что эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, находившийся на престоле с сентября 2020 года, скончался в возрасте 86 лет. В стране объявили 40-дневный траур. Похороны пройдут в воскресенье, в церемонии примут участие только родственники усопшего.

До воцарения Наваф ас-Сабах занимал несколько государственных постов. Так, в 1962-1978 годах он был губернатором провинции Хавалли. Позднее руководил министерством обороны (1988-1991 гг.) и внутренних дел (2003-2006 гг.). С 2006 по 2020 годы Наваф ас-Сабах являлся наследным принцем.

Воцарение Навафа ас-Сабаха состоялось в сентябре 2020 года, он стал эмиром после смерти своего старшего брата Сабаха ас-Сабаха, который правил в 2006-2020 годах.

Во внешней политике Наваф ас-Сабах проводил направленный на поддержание добрососедских отношений со всеми странами региона курс его предшественника. При этом внутриполитическая обстановка в Кувейте не отличалась большой стабильностью, Так, в марте 2023 года Конституционный суд Кувейта отменил указ о роспуске предыдущего парламента и восстановил полномочия депутатов, избранных еще в 2020 году. После этого правящая в Кувейте эмирская семья ас-Сабах снова распустила парламент, устроив новые выборы в начале июня, по итогам которых большинство депутатов парламента созыва 2022 года вернули свои места.

В течение последних трех лет неоднократно сообщалось о госпитализации эмира для лечения, в связи с чем большие полномочия во внутренней и внешней политике получил его младший брат, наследный принц Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

В субботу правительство страны объявило Мишааля ас-Сабаха новым эмиром после кончины его старшего брата. Большой интерес представляет вопрос, кто станет новым наследным принцем. Согласно конституции Кувейта, эмир обязан в течение года назвать наследного принца, при этом парламент страны должен перед этим одобрить его кандидатуру.