МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов от фракции КПРФ рассказал агентству РИА Новости, можно ли легально срубить елку на Новый год в лесу и о том, как могут оштрафовать, в случае нарушений. Раскрыто, сколько россияне тратят на алкоголь для новогоднего стола

По его словам, живую ель можно легально срубить в лесу платно, но только в некоторых лесничествах. Нужно специально приехать в такое лесничество, выбрать елку под наблюдением специалиста и самостоятельно срубить ее.

"В некоторых регионах эта услуга бесплатна, как в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а в некоторых за дерево придется заплатить, при этом средняя цена за одну елку может составлять порядка 79 рублей", — добавил депутат.

Он также рассказал, что елку можно приобрести через портал госуслуг. На портале надо выбрать лесничество, уточнить время вырубки и адрес, где нужно будет оформить договор купли-продажи дерева, при этом один человек сможет увезти не более одной ели до трех метров высотой, пояснил Гаврилов.

"Если же срубить елку в лесу самостоятельно, можно получить штраф, а также возместить нанесенный лесным насаждениям ущерб. Размер штрафа за незаконный сруб елки зависит от характера и тяжести правонарушения: за вырубку, повреждение или выкапывание деревьев — от 3000 до 4000 рублей для граждан, от 20 000 до 40 000 рублей для должностных лиц, от 200 000 до 300 000 рублей для юридических лиц", — предупредил парламентарий. Россиянам объяснили, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

По его словам, за вырубку, повреждение или выкапывание деревьев с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрен штраф в размере от 4000 до 5000 рублей для граждан, от 40 000 до 50 000 рублей для должностных лиц, от 300 000 до 500 000 рублей для юридических лиц.

"Орудие совершения правонарушения, а также спиленные или выкопанные деревья в любом случае конфискуют", — добавил Гаврилов.

Он пояснил, что административные меры наказания применят, если нанесенный ущерб относительно невелик и составляет до 5000 рублей, если же срублено более двух елок, возникает серьезный риск привлечения нарушителя к уголовной ответственности, добавил депутат.

"Ущерб считается значительным, если срублено дерево редкой породы (некоторые виды елей, сосен, декоративных деревьев). В этих случаях к нарушителю может быть применена уголовная мера пресечения (статья 260 Уголовного кодекса РФ). Возможно несколько видов наказаний: штраф за незаконно спиленную елку до 500 000 рублей, обязательные или исправительные работы, лишение свободы на срок до двух лет (дополнительно возможен штраф). Покупать елки (а также другие живые деревья) без опаски можно у юридических лиц, компаний или ритейла, имеющих разрешение на торговлю в данном месте", — сказал Гаврилов.

При наличии сомнений, лучше попросить предоставить оригинал или заверенную копию документов, отметил депутат, уточнив, что у продавца также должны быть документы на сами деревья: договор с поставщиком (например, с лесхозом), акт приема-передачи точного количества товара.

"Помните, что "дикие" деревья, срубленные без разрешения, выращенные не в питомнике и не на специальных фермах, могут быть неэкологичны. Также важно после Рождества не выбрасывать елки, а отдавать на утилизацию", — отметил парламентарий.