МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. После того, как распался СССР, Запад намеревался развалить и Россию разделив ее на части, подчинить себе и использовать ее ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин. Песков рассказал, с каким лидером США готов работать Путин

"А реалии таковы, позднее я в этом на 100% убедился, что после распада Советского Союза (на Западе — ред.) считали, что нужно потерпеть — доразвалим и Россию", — сказал он журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (видео опубликовано в его Telegram-канале).

По словам российского лидера, такая огромная страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна.

"Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США (Збигнев — ред.) Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы", — рассказал он о планах Запада и добавил, что при этом предполагалось, что "все по отдельности не будет иметь самостоятельного веса, самостоятельного голоса и не будет отстаивать свои национальные интересы так, как это делает единое Российское государство". Победа будет за нами, заявил Путин

"Только позднее ко мне пришло это осознание. И первоначальный подход он был достаточно наивным", — заявил Путин.

Кроме того, он рассказал, что в начале 2000-х годов имел наивное представление о том, как "так называемый цивилизованный мир" понимал для себя, что произошло с Россией.

"Наивность присутствовала. Все-таки знаете, абсолютно искренне вам скажу, даже оглядываясь назад, несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза, несмотря на то, что я позднее был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета безопасности и даже председателем правительства на начальном этапе, все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир и прежде всего так называемый, сейчас я говорю абсолютно убежденно, так называемый цивилизованный мир понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит нет основы для конфронтации", — пояснил он и добавил, что видел негативные действия в политике стран Запада в отношении России, в частности, поддержку ими сепаратизма и терроризма на территории РФ.

"Но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий — вот привыкли бороться с СССР и продолжают", — сказал Путин.