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2023
https://1prime.ru/society/20231217/842588783.html
Путин оценил влияние вступления Финляндии в НАТО на отношения с Россией
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Все споры между Москвой и Хельсинки давно решены, проблем в отношениях двух государств не было, но после вступления Финляндии в НАТО они возникнут, заявил в интервью журналисту... ПРАЙМ, 17.12.2023
общество , экономика, новости, россия, финляндия, нато, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Все споры между Москвой и Хельсинки давно решены, проблем в отношениях двух государств не было, но после вступления Финляндии в НАТО они возникнут, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.
"Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения", — сказал он.
Российский лидер также отметил, что имелись некоторые проблемы в лесном комплексе, связанные с необходимостью развития лесопереработки внутри РФ.
"Ну и все. Это чушь, мелочь же, на самом деле. Проблем не было, теперь будут. Потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто", — сообщил Путин.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.