МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Все споры между Москвой и Хельсинки давно решены, проблем в отношениях двух государств не было, но после вступления Финляндии в НАТО они возникнут, заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин. Минфин Финляндии спрогнозировал рост госдолга в 2023 году

"Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века все давно решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения", — сказал он.

Российский лидер также отметил, что имелись некоторые проблемы в лесном комплексе, связанные с необходимостью развития лесопереработки внутри РФ.

"Ну и все. Это чушь, мелочь же, на самом деле. Проблем не было, теперь будут. Потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто", — сообщил Путин.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.